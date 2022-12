Vittoria in rimonta nella prima amichevole prenatalizia della. Dal 2-1 contro il Galatasaray arrivano già le prime risposte cheattendeva dai suoi uomini, in vista della ripresa della serie A. Si fanno sentire i carichi di lavoro questa lunga e insolita sosta del campionato, ma i biancocelesti hanno tenuto fisicamente il confronto con la squadra turca, che invece di test match ne aveva già disputati 3.A brillare è soprattutto, che ha propiziato il gol del pari nel primo tempo e siglato il gol del vantaggio in apertura di ripresa. Sempre al centro della manovra, lo spagnolo ha fatto vedere di avere ancora qualcosa da dire con la maglia biancoceleste. Bene anche, autore dell'1-1 e apparso il più in forma tra gli uomini che si sono alternati nel tridente offensivo della Lazio, e. Il croato è stato propositivo in zona offensiva, ma ha anche fatto sentire i muscoli a centrocampo, contro la mediana del Galatasaray che non ha lesinato sulla durezza degli interventi.Più indietro al livello di fiato rispetto ai compagni è sembrato. Lazzari dall'altra parte, pur rientrante da un infortunio, ha corso molto di più nel primo tempo, prima di uscire. Il montenegrino invece è apparso più di una volta in ritardo nei movimenti. Discorso simile perche si sono alternati in mediana un tempo ciascuno. Entrambi hanno sofferto più del dovuto la pressione (spesso irruenta, anche se quasi mai sanzionata dall'arbitro, ndr) dei turchi. Ci saranno comunque altre due partite nei prossimi giorni (il 16 e il 20 dicembre) per mettere altra benzina nelle gambe, prima che si ricominci a fare sul serio in Serie A.