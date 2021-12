Il Galatasaray rischia di perdere il suo allenatore, Fatih Terim, per la partita di Europa League di giovedì sera contro la Lazio, a Roma. Il tecnico turco è stato infatti ricoverato in ospedale per problemi gastrointestinali che lo affliggono da qualche giorno, ma che nella giornata di oggi non gli hanno impedito di dirigere parte della seduta.