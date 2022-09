Mauro Icardi rejoint pour une saison le Galatasaray SK, club évoluant en première division turque, dans le cadre d’un prêt.



Le Club souhaite à Mauro une belle saison sous les couleurs de Galatasaray. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 8, 2022

Nella giornata di ieri l'attaccante argentino ha raggiunto la Turchia e a Istanbul ha svolto visite mediche e messo nero su bianco:trasferendosi in prestito dal sodalizio parigino. Adesso è ufficiale, come comunicato dai francesi con una nota.- "Sono molto emozionato. Sarò qui per un anno e l'idea è quella di ottenere successi, vedremo poi più avanti cosa succederà dopo. Io e la mia famiglia siamo molto felici di venire a Istanbul".