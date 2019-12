Filippo Galli, ex difensore del Milan, nonché ex responsabile del settore giovanile rossonero, parla a Binario Sport di un suo possibile futuro al Monza: "Mi fa un effetto strano vedere Berlusconi e Galliani in Brianza ma per Adriano credo sia un ritorno alle origini visto che è stato un grande tifoso biancorosso. Il presidente quando prende a cuore un impegno lo vuole portare fino in fondo e direi che il Monza sia già sulla strada giusta per arrivare in Serie B. Non c’è mai stato alcun contatto con il Monza. Conosco Cristian (Brocchi, ndr) dai tempi del Milan, ha idee innovative e mi piace".