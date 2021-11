L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato del rapporto con Mario Balotelli, con lui prima al Milan e poi a Monza: "Gli ho sempre voluto bene, ho un grande rimpianto perché qui avrebbe dovuto fare molto di più. E' uno da cazzotti in testa, ha fatto troppo poco rispetto alle qualità che aveva; in carriera sarebbe dovuto essere tra i candidati al Pallone d'Oro".



SU SHEVA - "L'ho sentito, spero che dopo aver fatto bene con l'Ucraina possa fare altrettanto bene anche con il Genoa. E' un ragazzo intelligente che si applica, conosce tutto. Le premesse per avere successo ci sono tutte".