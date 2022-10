“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

”,Con questo breve, affidato ai canali social del Monza,nel tardo pomeriggio di oggi. Il giocatore, ricoverato in codice rosso al Niguarda, è arrivato in ospedale cosciente e soprattutto non è in pericolo di vita. Tanto da aver già ricevuto la visita dello stesso Galliani e del suo allenatore Palladino poche ore dopo i fatti.- Il dirigente della società lombarda è intervenuto anche nel corso del TG2 per fornire la propria testimonianza: ". Ha qualche lesione ai muscoli ma i medici mi dicono che dovrebbe recuperare in fretta".