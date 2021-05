Era nell'aria, ora arriva la conferma:lascia il. Ad annunciarlo a L'Equipe è lo stesso tecnico, che conferma anche contatti con: "Ho preso la mia decisione. Ho informato il mio presidente, Olivier Létang, dopo averlo ascoltato molto questa mattina (martedì, ndr), che stavo per lasciare il Lille. O che stavo smettendo con il Lille, non sono sicuro di quale termine usare. Sento solo di aver fatto il mio tempo qui. Un ciclo di quattro anni è abbastanza lungo per un allenatore. Anche se sono solo cinque mesi che collaboro ogni giorno con Olivier Létang e cinque mesi non sono enormi per una collaborazione... Dopo aver fatto quattro anni, sento dentro che è il momento di lasciare questo bellissimo club, questo meraviglioso club. La mia decisione non è legata alla classifica finale del Lille, se fossimo arrivati ​​quarti o settimo avrei preso la stessa decisione. Ho bisogno di qualcos'altro. Non voglio cadere in una routine, come ho imparato una volta a Saint-Etienne".- "Di interessamenti ne ho, ma non sono proposte. Cinque club mi hanno cercato. Sono interessamenti che sono arrivati sulla scrivania dei miei consiglieri a mia insaputa perché sono rimasto fermo sull'argomento. Tre club mi interessano: Lione, Nizza e Napoli. Non ho firmato con nessuno e non mi sono incontrato con nessuno. Tutto sarà deciso prima della fine della settimana. Torno nel sud martedì e gli appuntamenti sono fissati. A Nizza conosco molto bene Julien Fournier, il direttore sportivo. Giochiamo a padel insieme. Il progetto con INEOS è colossale. La mia scelta non sarà mai fatta sul piano finanziario. Lione? Il fatto che non sia in Champions League non mi interessa più di tanto. Il Lione resta uno dei grandi club del campionato, ne sono convinto. E con Aulas ci apprezziamo molto. Cosa farà la differenza? L'incontro, gli incontri".- "E' un'opportunità. Il Napoli si è interessato a me ma anche ad altri allenatori e non so dove sono piazzato nella lista. Ma credevo di aver capito che il Napoli fosse a un paso dal prendere Sergio Conceiçao. Quindi non ne abbiamo più parlato? Sì, se non che stamattina il mio telefono ha squillato mentre ero con Olivier. Da Napoli? Sì. E io non ho risposto? Non è che non ho risposto, ma ero con il mio presidente quando ho avuto il loro messaggio. Ho detto a Olivier: "Guarda, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni per il nostro titolo dal Napoli".