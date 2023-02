. A pochi giorni dalla sfida valida per gli ottavi di finale della Champions League – martedì, in Baviera, sul campo del Bayern Monaco –, che si piazza momentaneamente – in attesa del risultato del Marsiglia – al 2° posto, a -7 proprio dai parigini di Cristophe Galtier. Allo stadio Louis II di Montecarlo, il PSG, complice anche un virus intestinale, è sceso in campo senza diversi dei suoi migliori giocatori – a partire da Lionel Messi per finire con Mbappé (infortunato), Hakimi, Sergio Ramos, Kimpembé – incassando dopo solo 4’ la rete di Golovin che ha dato il via alla festa monegasca.. La stampa francese – Equipé in primis – riporta di un’accesa discussione che sarebbe stata ad un passo dal degenerare in ben altro. Sul tavolo degli imputati il mister dei parigini, reo di non aver dato una sua impronta precisa alla squadra, una squadra che, dal canto suo, non sta seguendo le indicazioni del proprio allenatore e sta peccando di una certa aggressività sul rettangolo di gioco. Marquinhos in primis ha fatto scudo ai propri compagni, difendendoli da ogni accusa. Di tutt’altro parere, invece, è stato il numero 10 brasiliano, il cui atteggiamento in campo non lascia presagire, né trasparire, nulla di buono.. Nella seconda metà della ripresa, Vitinha stava conducendo il pallone in mezzo al campo, prima di ripartire da Sergio Ramos.. Lo sguardo del brasiliano è più significativo di altre mille parole. Anche Ekitike è stato vittima delle occhiatacce del numero 10, confuso ed irritato dalla mancanza di gioco del suo PSG.: "L’inizio di partita è stato catastrofico. Avevamo ritrovato la speranza ma abbiamo subito il terzo gol a venti secondi dalla fine del primo tempo. Preso poi stupidamente. Nel secondo tempo siamo sopravvissuti grazie a Donnarumma che ha fatto una grande partita.”. Ma c’è chi ha provato a limitare i danni a fine partita.Dopo il fischio finale,, al rientro dopo l’infortunio al tendine d’Achille,. Lo stesso Donnarumma, protagonista di un’eccellente partita, ha voluto salutare la tifoseria giunta nel Principato. Ad unirsi al coro, ci ha pensatoche, sul proprio account Instagram, ha chiesto solidarietà attraverso una storia: logo del PSG ed un breve messaggio “. La lesione alla coscia sinistra non permetterà al classe ‘98 di far parte della spedizione parigina in Baviera. Il PSG potrà contare, invece, su Verratti e Messi, tenuti a riposo e pronti ad essere protagonisti contro la formazione di Nagelsmann.