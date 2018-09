"Ronaldo non era a Montecarlo non solo per il premio, ma anche perché Mariano Diaz ha preso la sua maglia numero 7", a parlare è Claudia Garcia, giornalista portoghese ai microfoni di Rai Sport. Per CR7, infatti, "questa è stata una mancanza di rispetto, e in passato Mendes aveva sperato che il Real potesse addirittura ritirare la maglia che è stata di Raul e Cristiano. Florentino però l'ha subito consegnata nelle mani dell'ex Lione".