Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, è stato cercato da Real Madrid e Juventus in estate, ma alla fine è rimasto ai Red Devils. Gary Neville, ex dello United, parla del francese a TV2: "Pogba voleva andare via, lo ha fatto capire chiaramente. Il suo agente è una disgrazia non solo per il Manchester United ma per tutta l'Europa. Devono smettere di lavorare con lui".