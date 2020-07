Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Parma, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell'assenza forzata di Josip Ilicic:"Se ci sarà in Champions? Stiamo viaggiando alla giornata, ma più passano i giorni e più si fa difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c'è quest'altra assenza"."La squadra sta sopportando bene, nonostante non ci sia un altro giocatore con le sue caratteristiche, ma ci stiamo adattando cercando altri equilibri con Gomez, Pasalic e Malinovskyi. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un po' meno, ma sopperiamo con altre qualità"."Ogni volta, a fine partita, mi informano sui record. Oggi mi dicono che abbiamo superato quelle delle vittorie in trasferta"."La testa dovrà ricaricarsi di sicuro, ma anche le gambe. Dopo 12 partite con questa frequenza un po' di scarico c'è, ma se nel secondo tempo usciamo in modo così evidente vuol dire che le gambe ci sono"."Per noi il secondo posto sarebbe il miglior piazzamento di sempre dopo il terzo dell'anno scorso. In questi anni siamo arrivati davanti a tutte le grandi, a turno. Tranne la Juventus, ovviamente. Manca una partita, ci proveremo"."Per noi Ilicic è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. È come la Juve senza Dybala o Lazio senza Immobile e l'Inter senza Lukaku"