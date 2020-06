Non si placa la polemica attorno a Gianpiero Gasperini. Dopo aver rivelato in una recente intervista di essere risultato positivo ai test sierologici per il coronavirus e di essersi sentito male già alla vigilia della sfida di Champions League con il Barcellona, il tecnico è finito nell'occhio del ciclone e nel mirino del Valencia, che ha emesso un duro comunicato. E non solo: secondo quanto rivelato da Marca, il club spagnolo si aspetta una reazione da parte della Uefa e delle autorità sanitarie italiane sul comportamento del tecnico dell'Atalanta.



A gettare benzina fuoco anche Ana Barcelò, ministro regionale per la Sanità, che accusa Gasperini: "Mancanza di responsabilità. Sapeva di venire da una zona a rischio. Non avrebbe dovuto muoversi. La notizia in ogni caso conferma che la partita andava giocata a porte chiuse".