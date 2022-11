Il giorno di Atalanta-Inter, oltre a rappresentare uno snodo importante per la stagione delle due nerazzurre, è un match speciale per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Dea oggi è alla sua 500esima panchina in Serie A. Nell'era dei tre punti prima di lui ci erano riusciti solo Francesco Guidolin e Luciano Spalletti.