Il risultato (0-5) dice tutto. E se a qualcuno non fosse abbastanza chiaro il senso del dominio, aggiungiamo che Sportiello ha fatto tre parate che sarebbero valsi altrettanti gol. Ma una punizione ancora più vistosa sarebbe stata sommamente ingiustaNella scorsa Champions i bergamaschi furono travolti sia a Zagabria, sia a Manchester (sponda City) e riuscirono a qualificarsi comunque. Adesso hanno quattro punti e sono al secondo posto con l’Ajax, che ha vinto (2-1) in casa del Midtjylland.E’ un’impresa plausibile, non ai confini della realtà.Ovviamente la sconfitta è dura da ingoiare, ma resta una partita nello stile dell’Atalanta. Nessuna concessione al difensivismo e, dunque, nessun cambio di sistema di gioco.E’ assai probabile, per non dire certo, che giocando a cinque dietro o chiudendosi ermeticamente a centrocampo (5-4-1) l’Atalanta avrebbe perso lo stesso, anche se con uno scarto inferiore, ma. Altrimenti non sarebbe lui e l’Atalanta non sarebbe stata così bella come l’abbiamo conosciuta in questi anni. Non sono molti gli allenatori che avrebbero affrontato il LIverpool - cioé la squadra che ha conquistato la Champions due stagioni fa e la Premier qualche mese addietro - con due attaccanti puri (Zapata e Muriel) più un trequartista (Papu Gomez). Gasperini l’ha fatto e va ammirato per questo, non biasimato.La differenza non l’ha fatta il 4-3-3 di Klopp, ma l’hanno fatta i tre gol di Diogo Jota, un mostro, oltre a quelli di Salah e Manè. Insomma i calciatori e la loro qualità.. Anche in campionato - e non solo nelle rovinose sconfitte di Napoli e con la Sampdoria - si è notata una diminuzione dell’intensità,Neppure a Crotone, nell’ultima di campionato, la squadra aveva convinto del tutto. E di certo le assenze (De Roon, Gosens e Romero), per quanto qualificate, non spiegano tutto.L’Atalanta è partita male sia nel primo che nel secondo tempo. Incassando gol al 16’ (Diogo Jota su ritardo nella chiusura di Palomino e mancato avanzamento di Mojica) e al 33’ (ancora Diogo Jota che ha saltato come un birillo Hateboer). Poi, nella ripresa, al 2’ (Salah, ripartenza da calcio d’angolo a favore dell’Atalanta), 4’ (Mané, servito da Salah, su geniale sviluppo di una rimessa laterale) e 9’ (sempre Diogo Jota su lancio di Manè).Dire che gli elementi a disposizione di Klopp sono migliori degli interpreti atalantini è una banalità. Piuttosto va rilevato che la sconfitta è riconducibile anche adLa più clamorosa delle quali avrebbe potuto portare almeno al gol della bandiera (62’) se il suo destro, dopo un’azione prodigiosa, non avesse incocciato l’interno del palo. Male, invece, Muriel e malino il Papu. Quasi cancellati tutti gli altri.(certe sconfitte sono somatiche)In Champions League, l’Atalanta torna in campo il 25 novembre, questa volta in casa del Liverpool. Evitare un altro massacro non può essere il solo obiettivo, anche se i punti qualificazione vanno cercati con il Midtjilland, a Bergamo (1 dicembre) e ad Amsterdam (9 dicembre). Tuttavia non arriveranno se non si torna ad essere consapevoli che di Atalanta ce n’è una sola. Può perdere 5-0 dal Liverpool e battere l’Ajax con lo stesso modulo e gli stessi principi di gioco.