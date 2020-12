, alla vigilia della gara casalinga contro lain conferenza stampa aha presentato la partita ripartendo dalla storica vittoria ad Amsterdam e dal passaggio agli ottavi di Champions League: "Ogni gara di questo livello ti lascia qualcosa di esperienza e conoscenza che aiuta a cresce e migliorare. Penso che sia stata molto diversa da Liverpool,Abbiamo fatto ottime cose, ma da certe situazioni devi trarre comunque indicazioni,essere sempre alla ricerca di qualche cosa in più. Anche l'Inter vince 5-0 e poi pareggia".la Fiorentina ha preso ottimi giocatori e di assoluto valore, nel primo tempo ha fatto un'ottima gara col Genoa,E' una partita impegnativa per tutte e due le squadre, per cui ci prepariamo ad affrontarla così"."Bisogna cercare di leggere i momenti, giochiamo ogni tre giorni, abbiamo avuto un inizio straordinario ma arrivavamo da un mese di preparazione.con difficoltà realizzative che non abbiamo mai avuto. Quindi si va alla ricerca di qualche situazione, il calcio evolve sempre a seconda delle caratteristiche e del rendimento dei. Magari viene fuori un Pessina, mentre altri hanno difficoltà"."Non è che prima non pensassimo al campionato, ma è innegabile cheche hanno distolto al campionato per l'importanza della qualificazione immediata, è normale che richiedano attenzione maggiore, ma abbiamo sempre cercato di fare sempre il meglio delle nostre possibilità. Adesso fino a fine febbraio abbiamo la testa al campionato"."E' una parte della nostra gioventù, un punto di riferimento per la Nazionale. Iè il primo ricordo e la prima volta che ho messo piede a Coverciano. Il gol di Muriel alla Paolo Rossi? Sì, un po' si è vero. Lui era straordinario per la velocità, da ragazzino giocava alla destra, trasformato centravanti a Vicenza. Poi ha rotto tre menischi ma a 16 era già un talento emergente, poi qunado è uscito come capita a parecchi a Como si è fermato, ma a"In questi giorni non ci siamo parlati con la società, dobbiamo rimandare il tutto a più avanti. Io ho un gruppo di giocatori che vorrei sfruttare al meglio. Le esigenze della società sono fare ottimi risultati e plusvalenze, io cerco di fare il meglio possibile."Riconoscimento fantastico, a tutta la Storia dell'Atalanta, c'è un ritorno personale dell'allenatore che condiviso con tutte le forze che hanno portato questi risultati ad avere risonanza, l'Atalanta piace molto ed è un risultato che condivido con tutti"."Pasalic è rientrato oggi ma non sta bene, vediamo le diagnosi mediche,ma non in partita. Ilicic non si è allenato perché da ieri ha febbre non alta e mal di gola e domani non ci sarà. CRuggeri ha un affaticamento, difficile convocarlo"."Era appena rientrato settimana scorsa ma l'altra sera c'è stato un momento in cui poteva rientrare ma ha recuperato adesso"."Non faccio classificazioni tra titolari e riserve. di sicuro ci sonoq quattro partite cercherò di mettere a squadra migliore possibile, sto pensando alla partita di domani e cerco anche di trarre come il meglio come fatto con Romero e Pessina, Miranchuk e Pasalic per ora on ci sono ma le risposte dipendono dal campo. Pessina rimasto fuori tanto poi si l'è guadagnato sul campo con gli spezzoni. Lui e Romero sono i due giocator che danno solidità ma Atalanta ha giocato tutti giocatori della rosa, 25-26 giocatori, le chance te le conquisti con le prestazioni.Chiediamo di chi gioca".Se si giocasse al Bernabeu preferirei, ci sono sei squadre prestigiose e fatico a dire quale vorrei affrontare, sono tutte testa di serie e top in Europa, non mi esprimo ma speriamo che a febbraio possa esserci un po' di gente sugli spalti. Bayern è la più forte ma anche il City che abbiamo già incontrato e mandato dal dentista, sono squadre di grandissimo valore, dove peschi peschi. E' veramente crudele non poter portare la gente in giro per l'Europa, la rimpiangeremo per tutta la vita"."Da due mesi sapevo che la partita di Amsterdam era un traguardo, ma era già certa dell'Uel e aveva un seguito pazzesco. Io ero abbastanza sereno sotto quell'aspetto lì, aver già la squadra in Europa per l'Atalanta sia fondamentale. Tutto questo deve servire a dare una spinta, se tiro troppo la corda si rischia di rompere, bisogna alzarla un po' in tanti l'asticella. Una squadra che fa risultati con continuità se pareggia con lo Spezia c'è un eccesso di critica, si leggono solo cose o si ascoltano vocali che mi passano, si sente più rumore ma non ci sono i tifosi e questo fa parte dei risultati che abbiamo ottenuto., so che dopo i giocatori preferiscono giocare dall'inizio perché si sentono così titolari. Nei primi tempi è stato così anche Ilicic, ma adesso sembra che una sostituzione sia una provocazione, io voglio togliere questa mentalità, Muriel è straordinario e ha avuto la sua valorizzazione migliore così,