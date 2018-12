L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club bergamasco presentando la sfida di domani contro la Juventus.



RONALDO - “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un'attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”.



EMERGENZA - "La Juventus sta battendo tutti i record, 16 vinte su 17 e un pareggio. Cercheremo di fermarla per festeggiare il Natale coi nostri tifosi. Non avremo tre giocatori fondamentali, ma la capolista si affronta comunque al meglio delle possibilità".



IL BOXING DAY - “E’ la prima volta che in Italia si giocano partite a Santo Stefano, speriamo sia utile per vedere bambini e famiglie allo stadio perche' possano festeggiare con noi. Ci attendono un pubblico eccezionale e lo stadio pieno, faremo di tutto per onorare l'impegno. Il Christmas Match con le divise che andranno all'asta a scopo benefico capita proprio contro la migliore: proveremo a rallentarne la marcia, anche se la sua distanza da tutte le altre aumenta sempre di più”.