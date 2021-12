Gian Piero Gasperini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato l'annullamento del gol del 2-2 in Atalanta-Roma: "L’episodio di Kessie in Milan-Napoli non l’ho visto perché ero in macchina. Secondo me l’episodio di sabato è ancora diverso, quello che sapeva Irrati è che aveva fatto gol Palomino e quindi era in fuorigioco, lui ha dato gol. Forse è stato un errore di comunicazione, ma se fosse dato un fuorigioco attivo sarebbe andato a rivederlo. Non può decidere il VAR se il fuorigioco è attivo o passivo".



REGISTRAZIONI - "Se fosse andato a rivederlo poi l'interpretazione dell'arbitro l'avremmo comunque accettata. Queste registrazioni tra loro sembrano segreti di Stato, dovrebbero farcele ascoltare. Ci può stare anche l’errore, basta ammettere di aver fatto un pasticcio, altrimenti rimane sempre il dubbio di qualcosa che non va bene. C’è la possibilità di chiarire, poi ovviamente l’errore dell’arbitro va accettato. Nella partita di ieri ad esempio c'era anche un rigore netto su Zapata, ma quello è un errore dell’arbitro e lo accetti".