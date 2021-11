Sandro Turotti, direttore sportivo della Pro Patria, parla a Radio Kiss Kiss Napoli, dicendo la sua sull’ex bustocco Federico Gatti, ora al Frosinone: “Ha qualità da vendere e può ripetere, con caratteristiche diverse, la carriera di Acerbi che partì dalla Serie C ed è arrivato in Nazionale. Ha tutte le qualità per arrivare in alto. Nesta? Forse il paragone è un po' eccessivo, ma ha una fame pazzesca che non ho rivisto nelle ultime generazioni di giocatori. Per me è perfetto in una difesa a quattro, anche se da noi giocava sul centrodestra in una linea a tre, perché ha fisico e velocità. Dopo il settore giovanile nelle fila di Torino e Alessandria era finito addirittura in Eccellenza, allora giocava come centrocampista e poi è arretrato. Angelozzi è stato molto bravo a prenderlo e devo dire che solo lui e un altro ds lo hanno trattato, per il resto non ci sono state altre squadre che ce lo hanno chiesto” (foto FrosinoneCalcio).