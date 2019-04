In attesa dell'intervista completa che anticiperà la semifinale di ritorno dicontro la, arrivano le prime anticipazioni da parte di Rai Sport sulle parole dell'allenatore delche ha parlato anche del suo futuro e delle indiscrezioni che lo vogliono alnella prossima stagione grazie all'intervento del super agente- “Con Mendes ci vediamo spesso, mi piace la buona cucina e parlare di calcio"."Newcastle? Voci infondate. Ripeto, con Mendes c'è solo una grande amicizia”Poi a Milan Tv Gattuso ha parlato anche di campo:"L'anno scorso è passato, bisogna guarda il presente e ci giochiamo tantissimo. All'andata abbiamo fatto fatica, ma come successo negli ultimi anni abbiamo sempre fatto partite tirate con la Lazio""Partiamo da 0-0 e ci giochiamo la finale. Andare in finale per noi sarebbe importantissimo"."​Servirà una grande prestazione, non dobbiamo sbagliare. Come siamo stanchi noi sono stanchi anche gli altri perché in questo campionato non è semplice"."Ci saranno 57-60.000 spettatori e questo sarà un aspetto fondamentale."E' una squadra che crea tanto, abbina fisicità e tecnica. Dobbiamo fare di tutto per non subire gol. Sarà difficile, ma speriamo di non sbagliare la partita e regalare una grande gioia ai tifosi"."Già due settimane fa ci sono state tante polemiche e noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti con educazione e con rispetto perché dovrà essere uno spot per il calcio"."Ci conosciamo da tanti anni. Da parte nostra faremo di tutto per comportarci bene, bisogna pensare solo al campo e dopo vinca il più forte"."Nel primo tempo di Parma, abbiamo giocato a bassa intensità e non mi è piaciuto. Non è un problema di modulo, ma come scendiamo in campo. Abbiamo regalato il primo tempo sabato, ci dobbiamo rifare".



PAQUETÀ - "Mi piace avere giocatori che mi possono dare affidabilità. Lui arriva da un infortunio, ma ci sta che domani possa partite titolare. Oggi valutiamo tutti questi aspetti".​



CONTINUITA' - "E' un periodo che alterniamo buone partite ad altre meno buone. Dobbiamo trovare continuità di gioco e non regalare nulla agli avversari. In questo momento voglio vedere la bava alla bocca, voglio vedere una squadra rabbiosa e che tiene bene il campo e che ha voglia di soffrire".