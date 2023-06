Il fascino del campionato dell'Arabia Saudita ha colpito anche Gennaro Gattuso. Dopo l'esodo delle stelle in campo verso la Saudi League, ora tocca agli allenatori e Rino è uno dei primi ad avere aperto a questa opportunità.



SCELTE - Dopo l'ultima deludente esperienza al Valencia, l'ex Milan è pronto al ritorno in panchina. Diversi club arabi se lo stanno contendendo e, come riporta Sky Sport, sarà proprio Gattuso a decidere in queste ore quale offerta accettare. A lavorare per il suo trasferimento in Asia è l'agente Jorge Mendes. Per Ringhio sarebbe la quarta esperienza da allenatore all'estero dopo Sion, OFI Creta e Valencia.