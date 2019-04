La vittoria contro la Lazio ha consolidato il Milan al quarto posto della graduatoria. I rossoneri domani saranno di scena a Parma in una gara che può valere una buona fetta di Champions League. Gattuso presenta la sfida in conferenza stampa:



SULLA TRASFERTA DI PARMA: "penso che per le caratteristiche dell'avversario sarà molto difficile. All'andata non meritavamo di vincere, sanno quello che devono fare e hanno armi che ci possono mettere in difficoltà. Storicamente è uno stadio dove il Milan ha sempre fatto fatica, si deve battagliare. Sia noi che loro ci giochiamo tanto".



SUL POST LAZIO: "dobbiamo pensare solo al campo, mi porto avanti perché non voglio più parlare di questo episodio. Abbiamo sbagliato e chiesto scusa, ci siamo presi le nostre resposabilità, di più non possiamo fare".