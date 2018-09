Ilesce solo con un punto dalla trasferta contro ile ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'allenatore rossonero Rino Gattuso per commentare l'1-1 finale- "Cominciare la partita e fare 20 minuti come abbiamo fatto è imbarazzante. Se vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più. Dobbiamo risolvere queste problematica, abbiamo fatto una partita bruttissima per atteggiamento i primi 20 minuti. Nel secondo tempo siamo usciti fuori ma non basta, il Cagliari meritava di andare 2-0 e avremmo parlato di un'altra partita"."In questo momento dobbiamo essere bravi sia io che chi rappresenta la società di fargli capire che questa è unaAlcuni non se ne rendono ancora conto che sono forti. Non possiamo essere arrabbiati a fine partita perché volevamo vincerla, dovevamo pensarci prima".

HIGUAIN - "Mancano le verticalizzazioni? Sono d'accordo, Higuain sta venendo tantissimo incontro. Per mezz'ora non ho visto nessun inserimento di mezz'ali ed esterni, dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo forzare con i centrali quando escono palla al piede, non solo con Biglia. E' un momento che ci fa respirare, ci fa andare in ampiezza con gli attaccanti esterni. Dobbiamo essere bravi ad inserirci con le mezz'ali e gli attaccanti esterni".



ANTI JUVE - "Secondo me la squadra per il Milan è lunga. Non ho parlato di Higuain e basta. Penso che tutta la squadra ha il potenziale per migliorare e per diventare una squadra forte. Certo se non vinci queste partite, e oggi ci è andata bene perchè se vai sotto 2-0 non porti a casa neanche un punto, non vai da nessuna parte. Per questo mi fanno ridere i discorsi sull'anti-Juve. Non è che voglio mettere le mani avanti, ma se riusciamo a migliorare tante cose possiamo andare lontano".

"I palloni per Higuain li può mettere Calhanoglu, Suso o tanti altri. Il problema è che noi arriviamo negli ultimi 15-20 metri, ma è nell'ultimo passaggio che ci manca qualcosa. Non siamo bravi a concretizzare e fare male agli avversari. Hakan ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, ma succede spesso quando torna dalla nazionale"