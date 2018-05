Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Rai Sport al termine della dura sconfitta nella finale di Coppa Italia per mano della Juventus: "Il calcio è così, il risultato non rispecchia la prestazione. Quando si sbaglia, gli errori si pagano. Per una sessantina di minuti la squadra ha fatto ciò che doveva. E' una sconfitta che bisogna accettare, qualche errore l'abbiamo concesso anche oggi".

E' un problema di maturità? "Sono anch'io un allenatore giovane, ci assumiamo tutti le responsabilità. A volte forse non si gestisce bene la pressione, ma oggi non bisogna guardare solo il 4-0, ma come è arrivato".



Potete garantire ai tifosi due partite al top per guadagnare l'Europa League? "La cosa che fa più male è portare 40mila supporters e dargli una delusione così. E' una sconfitta che brucia, ora abbiamo 180 minuti con squadre che staranno meglio di noi mentalmente, ma noi proveremo a fare bene per conquistare l'Europa League.



Donnarumma? Da parte mia ci sarà grande protezione. Ci sono stati degli errori ma non stiamo qui a puntare il dito contro Gigio. Tutti quanti ci assumiamo le nostre responsabilità. Non abbiamo perso per colpa di Donnarumma. Il suo futuro con Reina? In questo momento Donnarumma è un portiere del Milan e uno dei portieri più importanti al mondo. Ce lo teniamo stretto. Vedrà la società.



Cosa manca al Milan? Non manca solo un centravanti. Mancano determinate caratteristiche. E poi l’esperienza non si compra al supermercato ma si costruisce anche con queste batoste. Dobbiamo continuare su questa strada e andare alla ricerca di gente esperta, che sia un esempio all’interno dello spogliatoio sia calcisticamente che umanamente".