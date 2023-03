Gennaro Gattuso parla del proprio futuro in panchina. L'allenatore ex Milan e Napoli ha dichiarato a Radio Rai: "In Italia o all'estero? Non so. Le esperienze che ho fatto a Valencia sono stati incredibili, sapevo che avevano dei problemi con una piazza contro la presidenza. Mi piace vedere tutto il calcio, sono uno molto curioso. Mi piace allenare all'estero o in Italia. Devo sentire la fiducia e se si può lavorare nel modo giusto, che non vuol dire in tranquillità. La Serie A negli ultimi due o tre anni è diventata molto competitiva. Non si fa più un calcio che attende, non sono un caso i risultati in Europa. Mi farebbe piacere tornare in Italia, ma vediamo".



"La Salernitana? Bisogna fare i complimenti alla società guidata da Iervolino, che è entrata riuscendo subito a incidere. Ci ha messo tanti soldi, sta costruendo un centro sportivo e bisogna dargli i giusti meriti anche per le idee ben chiare. E' una squadra ben costruita, che sta giocando bene con Paulo Sousa, provando a comandare il gioco e sistemando la fase difensiva. Possono fare solo bene".