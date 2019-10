Felice Mazzù, allenatore del Genk, parla in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo con il Napoli in Champions League: "Sono molto contento, la situazione non era ottima prima ma fino a oggi i miei ragazzi hanno avuto una buona mentalità: oggi l'hanno avuta ancora di più ed è una buona notizia per il futuro. Come abbiamo fatto a mettere in difficoltà il Napoli dopo i sei gol subiti dal Salisburgo? Credo che i ragazzi abbiano capito che il livello della Champinos è molto alto. Allora non abbiamo giocato da squadra, oggi abbiamo visto un grande collettivo. Al girone non ci penso oggi, la cosa più importante è prendere questo risultato come un esempio per ciò che dovremo fare in futuro, poi vedremo cosa riusciremo a fare in Champions. Penso che oggi con la nostra organizzazione siamo riusciti a creare buone situazioni contro il Napoli in entrambe le fai di gioco. Sono rimasto calmo, volevo vincere questa partita e penso sia stato un buon esordio in casa. Hagi? Credo che stia diventando sempre più forte. Oggi ha dato fantasia e creato occasioni tra le linee, tra qualche settimana avremo un ottimo numero 10 in squadra. Sesta partita interna in Champions consecutiva senza subire gol? Ovviamente è il primo per me, io non c'ero prima (la partita precedente è del 2012). Questo risultato ci deve dare fiducia, è importante continuare a cercare di tenere questi livelli di gioco in futuro. Il mancato rosso a Fabian Ruiz? Non voglio parlare dell'arbitro o delle regole. Però penso che la comprensione del gioco da parte di un arbitro sia fondamentale: è vero che l'azione era quasi a centrocampo, ma senza quel fallo saremmo stati in una situazione di due contro uno, con la possibilità di segnare. E quindi per me il fallo sarebbe stato da espulsione. Se quel fallo vale un'ammonizione, diventa troppo facile difendere".