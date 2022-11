di una tifoseria reduce da anni di tribolazioni, almeno per la categoria, che ha portato in dote il capocannoniere e il re degli assist dell'ultimo torneo oltre ad una serie di profili di assoluto spessore, primo fra tutti quello di Kevin Strootman,. Se non in minima parte.Pur navigando nelle zone altissime della classifica, a soli due punti da quel secondo posto che garantirebbe il ritorno immediato in A, la prima parte di stagione dei liguri non è stata per nulla all'altezza delle aspettative della vigilia. Certamente non dal punto di vista del gioco, sempre stentato e privo di acuti. Ma neppure per quanto riguarda i risultati. Se si esclude la prima giornata,, dopo la vittoria esterna sulla Ternana nel decimo turno. Una vetta conquistata peraltro in coabitazione con il Frosinone, colui che fin qui ha sottratto al Grifone quel ruolo da dominatore che sembrava spettargli di diritto.nell'arco delle tre giornate successive.A pagarne le conseguenze, come sempre accade in questi casi, è ovviamente l'allenatore. A dieci mesi dal suo arrivo in Liguria,. Troppi gli errori commessi e ripetuti dal tecnico di Stoccarda. Tanti i malumori creati dentro e fuori lo spogliatoio. Scaricato dalla maggioranza deiil clamoroso ritorno ma solo per la prossima stagione del mai dimenticatoi, Blessin si consola con la fiducia che in lui sembra ancora riporre la proprietà. La quale tuttavia per quanta pazienza disponga non potrà attendere in eterno. Una svolta è necessaria. Se non dal punto di vista estetico, almeno per quanto riguarda la classifica. E se ciò non avverrà in tempi rapidi il Genoa si troverà a rivivere un copione già affrontato decine di volte nel recente passato, quando gli allenatori si alternavano sulla sua panchina al ritmo delle stagioni. Quelle meteorologiche, non sportive.Un copione che ben conoscealtra vecchia conoscenza del mondo rossoblùTerminata anzitempo la sua esperienza a Toronto, il vecchio capitano ha ripreso possesso della sua abitazione genovese.che per quanto legato in maniera viscerale al Grifone ha già fatto sapere di considerare conclusa la sua esperienza sul campo da gioco. Ma non la sua storia d'amore con il club che lo ha cresciuto come uomo e calciatore. Criscito, infatti, fin dai tempi del suo ritorno in Liguria dopo il settennato dorato in quel di San Pietroburgo non ha mai nascosto l'intenzione di diventare un giorno membro dello staff tecnico o dirigenziale dei rossoblù. Un'ambizione che era diventata una promessa solenne ai tempi della presidenza Preziosi ma che ora potrebbe tornare in discussione dopo che il timone della società è passato nelle mani della 777 Partners.Già, gli americani. Esattamente un anno fa Steven Pasko e soci annunciavano di aver acquisito il pacchetto di maggioranza del club più antico d'Italia. Un avvento festeggiato dai genoani come il popolo eletto celebrerebbe l'arrivo del Messia e appena scalfito dalla successiva retrocessione in Serie B.Per i nuovi padroni, invece, la B era, ed è ancora, la base di partenza di un progetto pluriennale e ad ampio respiro. Poco più diproferito in estate dal presidente Zangrillo in riferimento alla permanenza in cadetteria. Una frase, passata nel giro di pochi mesi da mantra a imperativo, messa a rischio da un avvio balbettante ma ancora assolutamente realizzabile per guadare al futuro senza necessariamente specchiarsi nel passato.