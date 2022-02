Giornata di apprendimento per i giocatori del Genoa.



Nella mattinata odierna i locali di Villa Rostan, sede del club ligure, si sono trasformati in un'insolita aula didattica. A salire in cattedra è stato Antonio Giannoccaro, dirigente dell'Aia, giunto a Pegli per illustrare ai rossoblù le ultime novità in fatto di norme e regolamenti arbitrali ma anche per rispondere ai dubbi sollevati da Mimmo Criscito e compagni.



L'incontro rientra all'interno del progetto voluto dal mondo arbitrale per favorire un clima di trasparenza, rispetto e dialogo tra i fischietti e i calciatori che coinvolge tutti i club di Serie A.