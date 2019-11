Oscar Damiani, agente di Radu, portiere del Genoa, parla dell'estremo difensore rumeno a Radio Kiss Kiss Napoli: "La parata su Elmas? Era praticamente dentro quel pallone. Ha avuto un colpo di reni e la bravura di avere il polso fermo. Una grandissima parata a cui la critica non ha dato il giusto risalto. Napoli? Il club non deve dare alibi ai calciatori. La proprietà deve decidere chiaramente chi comanda e chi prende le decisioni, deve avere una posizione netta, solo così i calciatori si sentiranno responsabilizzati e non avranno alibi".