"Il futuro di Radu? All'Inter!". A legare il futuro dell'attuale portiere del Genoa ai colori nerazzurri è lo stesso procuratore dell'estremo difensore rumeno, Oscar Damiani.



Intervistato questa mattina da Tuttosport, l'ex attaccante di Milan, Juve e Genoa ha spiegato come il suo assistito si stia comportando bene alla corte del grifone tanto da destare l'interesse della squadra che l'ha cresciuto e che su di lui può vantare un diritto di riacquisto per le prossime due stagioni: "Ionut sta benissimo a Genova, si sente molto stimato. L’ideale per lui sarebbe rimanere un paio d’anni al Genoa, per fare esperienza. Quando e se Handanovic lascerà l’Inter, allora Radu magari sarà pronto a rilevarne l’eredità”.