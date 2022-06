Sembra crescere giorno dopo giorno la possibilità che la prossima tappa della carriera di Salvatore Sirigu sia Napoli.



Il portiere sardo, in scadenza di contratto con il Genoa, è ormai formalmente svincolato ma difficilmente manterrà tale status a lungo. Il campione d'Europa d'altronde ha tantissimi estimatori e tra essi figura da tempo anche il Napoli, alla ricerca di un dodicesimo da affiancare ad Alex Meret.



Una sistemazione, quella alla corte di Luciano Spalletti, che sicuramente incontrerebbe il gradimento del giocatore, come ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il suo agente, Giovanni Branchini: "Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra - ha spiegato il procuratore di Sirigu - ma al momento non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà"