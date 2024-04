Genoa, al lavoro per i rinnovi: Badelj sì, Strootman no, Ekuban ni

Se sul campo il Genoa sembra avere ormai espresso gran parte di ciò che doveva dire in questa stagione, con una salvezza virtualmente raggiunta con ampio anticipo rispetto al termine del campionato, l'attenzione dell'ambiente rossoblù si sposta ora fuori da esso.In particolare la dirigenza del Grifone è in queste settimane al lavoro soprattutto sul fronte rinnovi. Non soltanto quello spinosissimo e intrigato di Alberto Gilardino ma anche quelli di molti pretoriani del tecnico piemontese il cui legame con i rossoblù scadrà il prossimo 30 giugno. Tra essi il capitanoil quale, dopo aver più volte fatto capire la propria intenzione di proseguire il rapporto con il Genoa per almeno un'altra stagione sarebbeA riferirlo è questa mattina Il Secolo XIX che parla anche delle situazioni contrattuali di altri due rossoblù.

Se Badelj sembra avviato verso la conferma, l'altro senatore della mediana genoana,. Anche in questo caso il giocatore ha da tempo palesato le proprie intenzioni future, spiegando di voler tornare in patria per chiudere la carriera nella sua Olanda. Cosa che a quanto pare accadrà già nella prossima finestra di mercato.Diversa, infine, la situazione di. Anche l'attaccante italo-ghanese è prossimo alla scadenza contrattuale ma se fino a qualche settimana fa il suo rinnovo pareva molto difficile, anche a causa di uno stipendio da oltre un milione di euro all'anno che il Genoa vorrebbe rivedere al ribasso, ora le parti si sarebbero ravvicinate eper prolungare un legame iniziato nell'estate 2021.