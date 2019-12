In attesa dell'ufficialità di Nicola, alcuni giocatori del Genoa si sono ritrovati quest'oggi a Pegli. Ecco quanto emerge dalla nota del club rossoblu: "C’è un via vai di giocatori in questi giorni in casa Genoa. Dalle parti di Pegli. Come se non bastassero le esercitazioni assegnate, gli input consegnati per la settimana canonica di stacco, in diversi hanno approfittato dei campi, e delle nuove strutture realizzate al ‘Signorini’, per darci già dentro in attesa della ripresa collettiva di domenica. Da buon capitano Criscito ha fatto da capofila stamattina effettuando una seduta atletica in palestra. Presenti a Villa Rostan pure Sturaro e Zapata che proseguono i rispettivi iter di riabilitazione sotto la supervisione dei componenti lo staff sanitario. Altri si erano già affacciati come Pandev. Il team sta rientrando. Nel mirino c’è la partita con il Sassuolo".