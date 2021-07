Genoa e Pordenone sono al lavoro per definire uno scambio di difensori.



I rossoblù hanno da tempo messo nel mirino il giovane centrale classe 1998 Alessandro Vogliacco, da due stagioni e mezzo punto di riferimento arretrato dei friulani. Questi ultimi, per lasciar partire il pugliese cresciuto nei vivai di Roma e Juventus, avrebbero chiesto in cambio il cartellino di Federico Valietti, esterno di scuola Inter reduce dal prestito alla Carrarese.