Il giro del mondo calcistico della 777 Partners potrebbe presto conoscere una nuova tappa.



Dopo essersi assicurata l'intera proprietà del Genoa, il pacchetto di maggioranza del Vasco da Gama e una quota minoritaria del Siviglia ora la holding americana avrebbe messo nel mirino anche un altro storico club del calcio europeo.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, Steven Pasko e soci starebbero per avanzare una proposta d'acquisto per lo Standard Liegi.



Se la trattativa dovesse andare in porto, come detto, la galassia pallonara della 777 si allargheprebbe ulteriormente, sbarcando anche in Belgio. Un ulteriore passo verso la costruzione di quella catena planetaria di club che i nuovi proprietari del Grifone intendono costruire nei prossimi mesi.