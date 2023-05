Avanti il prossimo.

Dopo aver già fatto esordire in prima squadra ben quattro suoi ex allievi della Primavera, Alberto Gilardino starebbe ormai meditando di offrire l'opportunità del debutto tra i grandi a un'altra promessa del sempre florido vivaio del Genoa.



Domani sera l'ormai inutile, almeno ai fini della classifica, gara interna con il Bari che chiuderà il campionato di Serie B potrebbe assumere un significato enorme per Gabriele Calvani, difensore centrale classe 2004 perno del reparto arretrato della juniores rossoblù fresca di vittoria del torneo di categoria. Dopo aver seguito dalla panchina i colleghi più grandi in ben sette partite da gennaio a oggi, ora per il ragazzo di Grottaferrata sembra poter arrivare il giorno sognato da una vita. L'emergenza difensiva dettata dalle assenze contestuali dello squalificato Bani, dell'infortunato Ilsanker e del nazionale uruguagio Matturro e l'inutilità di un risultato buono solo per gli almanacchi potrebbero infatti spalancare a Calvani le porte del campo. Magari non dal primo minuto, più probabilmente a gara in corso.



Se ciò dovesse avvenire Calvani sarebbe il quarto giovane fatto debuttare in stagione da Gilardino. Prima di lui ad assaporare il dolce gusto del calcio professionistico sono stati l'esterno sinistro Brayan Boci, il regista Luca Lipani e l'attaccante Federico Accornero. Giovani che sognano di ripetere o addirittura di migliorare le gesta di gente come Criscito, Sturaro e Salcedo, ieri giovani promesse della cantera rossoblù e oggi loro compagni in prima squadra.