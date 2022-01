Sembra essere ormai in dirittura d'arrivo la trattativa tra il Genoa e Naidem Amiri.



Il club rossoblù ha infatti trovato l'intesa con il Bayer Leverkusen per il passaggio del 24enne centrocampista tedesco.



Amiri è atteso a Genova per le visite mediche per la giornata di domani. Il suo trasferimento avverrà sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo in caso di salvezza.



Lo riporta la Gazzetta dello Sport.