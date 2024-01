Genoa, anche la Lazio bussa per Gudmundsson

Sembra destinata ad allungarsi settimana dopo settimana la lista di squadre interessate alle prestazioni di Albert Gudmundsson.



Il nome dell'attaccante islandese del Genoa, autentico trascinatore dei rossoblù dall'alto delle 11 reti già realizzate in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, compare da tempo sui taccuini degli uomini-mercato di diversi club in Italia e in Inghilterra. Se Oltremanica il 26enne nordico è seguito soprattutto da Aston Villa e West Ham, in Italia le sue prestazioni vengono costantemente monitorate da tutte le maggiori squadre di Serie A. Dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Roma e Napoli, tutti appaiono stregati dalle giocate del folletto di Reykjavik.



L'elenco tuttavia sembrerebbe aggiornarsi con l'ingresso in scena di un'altra possibile corteggiatrice. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero anche la Lazio di recente avrebbe chiesto informazioni sul giocatore cresciuto nel vivaio del PSV Eindhoven. Difficile, per non dire impossibile, che Gudmundsson possa tuttavia lasciare Genova già a gennaio. Soprattutto dopo che il Grifone ha appena salutato un altro pezzo da novanta del suo girone d'andata qual è stato Radu Dragusin.



Sempre secondo il quotidiano romano, inoltre, il prezzo fissato dai rossoblù per il cartellino del proprio attaccante si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro.