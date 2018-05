Arriva ancora una volta dall'est il secondo rinforzo ufficiale del Genoa in vista della prossima stagione.



Dopo il ritorno di Mimmo Criscito, reduce da sette stagioni in Russia, ieri il club più antico d'Italia si è aggiudicato a parametro zero anche le prestazioni del terzino destro serbo Ivan Lakicevic. Nato a Belgrado nel 1993, il laterale è cresciuto nel settore giovanile del Donji Strem prima di passare nell'estate 2015 al Vojvodina. In totale ha giocato quasi 200 partite nel massimo campionato del suo paese, alle quali si aggiungono altre 6 apparizioni in Europa League.



E proprio nella seconda competizione europea fece il suo debutto con la maglia del Vojvodina nel turno preliminare dell'edizione 2015-16 quando la formazione di Novi Sad eliminò a sorpresa la Sampdoria di Walter Zenga grazie al clamoroso 4-0 rifilatole in Italia. In realtà in quel doppio confronto Lakicevic disputò appena i tre minuti finali della sfida di ritorno, quando il discorso qualificazione era già chiuso e definito. A tre anni di distanza tanto basta ai tifosi del Genoa per strappare un sorriso benaugurante e malizioso sorriso nell'accogliere il nuovo arrivato.