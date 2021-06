L'attaccante spagnolo Raul Asencio è ora libero da vincoli contrattuali. Il Genoa infatti non ha esercitato l'opzione per rinnovare il contratto per un'altra stagione, ha provato a trovare col giocatore un accordo di più lunga durata ma la trattativa s'è conclusa con un nulla di fatto. E ora il classe '98 è alla ricerca di una nuova sistemazione. Tra Serie A e Serie B, tanti club hanno chiesto informazioni sui costi dell'operazione: tra questi SPAL, Elche e Girona.