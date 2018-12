Genoa-Atalanta 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 51’ pt aut. Toloi (G); 10’ st Zapata rig. (A), 22’ st Lazovic (G), 43' st Piatek (G)



Assist: 22’ st Romulo (G); 43' st Bessa (G).



Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso (1’ st Rolon), Bessa, Lazovic (37' st Pereira); Kouamé (26’ st Sandro), Piatek. All. C. Prandelli.



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon (5’ pt Pessina), Freuler, Gosens; Gomez (18’ st Rigoni); Ilicic, Zapata (30’ st Barrow). All. G. P. Gasperini.



Arbitro: D. Danilo di Roma.



Ammoniti: 3’ pt Romero (G), 12’ pt Palomino (A); 9’ st Criscito (G), 26’ st Rolon (G)



Espulsi: 36' st Palomino (A) per doppia ammonizione, 48' st Toloi (A) per fallo da ultimo uomo.



Note: al 35’ pt Radu (G) respinge un rigore a Ilicic (A).