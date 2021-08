Nicola Maksimovic è diventato la prima scelta del Genoa.



Mollata ormai quasi definitivamente la pista che portava dalle parti dell'ex doriano Mustafi, il club rossoblù è sempre più convinto che l'uomo giusto per puntellare il proprio reparto arretrato sia l'ex difensore di Torino e Napoli.



Tra il ventinovenne serbo, svincolato, e la società di Villa Rostan sono in corso colloqui serrati che dovranno portare alla definizione della durata del contratto del giocatore e soprattutto quantificare l'entità dello stipendio da corrispondergli.



Maksimovic vorrebbe mantenersi sul milione e 200mila euro percepiti a Napoli, mentre il Genoa non vorrebbe spingersi oltre il milione. Le parti non sono comunque distanti e l'impressione è che alla fine un accordo, magari a metà strada tra domanda e offerta oppure spalmando l'ingaggio del difensore su più anni, possa arrivare a breve.