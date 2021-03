Non è facile. Eppure il Genoa vuol provarci ugualmente. Questo almeno lascia intendere il direttore sportivo dei rossoblù Francesco Marroccu.



Intervenuto a TeleNord, il dirigente del Grifone ha spiegato come malgrado la folta e agguerrita concorrenza e un accordo che non prevede prelazioni od opzioni di riscatto con il Sassuolo, a giugno il Genoa proverà ugualmente a garantirsi le prestazioni di Gianluca Scamacca almeno per un'altra stagione: "A gennaio abbiamo dimostrato serietà di mercato - ha affermato Marroccu - dunque siamo spendibili per Scamacca anche in estate. La sua doppietta al Parma, contro l’avversario che più l’ha voluto in inverno, ha chiuso un cerchio: Gianluca ha capito il progetto che abbiamo in serbo per lui. Se ce ne sarà la possibilità, proveremo a trattenerlo al termine della stagione".



Alla fine del campionato, quindi, il Genoa proverà ad imbastire una trattativa con il Sassuolo, attuale proprietario del cartellino del centravanti, nel tentativo di vedere in qualche modo riconosciuta l'opera di valorizzazione compiuta nei confronti del ragazzo.