Milan Badelj ha commentato ai microfoni di Genoa Channel la sconfitta rimediata dai rossoblù in casa del Verona: "Oggi, soprattutto del primo tempo, siamo mancati soprattutto nel ritmo. Per ricominciare a correre dobbiamo fare un passo indietro e ripartire dalla scorse partite, dove per novanta minuti non abbiamo mai regalato nulla ai nostri avversari".



Occhi puntati dunque sulla prossima partita, quella di domenica a Marassi con la Lazio: "Dovremo impegnarci soprattutto nello spirito, nell’atteggiamento e nel voler migliorare anche tecnicamente per sbagliare il minimo. Se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo voler soffrire".