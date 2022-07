A nove mesi di distanza dalla sua ultima intervista,è tornato a parlare dell'esonero subito a novembre dal Genoa e di come le cose con il club rossoblù non funzionassero ormai da tempo: “- ha raccontato il tecnico a La Gazzetta dello Sport - Incontrai Preziosi a Forte dei Marmi assieme a Marroccu e Zarbano. Finita la riunione dissi: 'Perché non risolviamo il contratto in amicizia? Non pretendo nulla, neppure un euro. Basta che mi lasciate libero prima dell’inizio del campionato per poter lavorare a stagione in corso, nel caso'. Non accettarono".Quell'episodio fu, a detta di Ballardini, solo l'inizio di una divergenza di vedute che sarebbe poi scaturita nel divorzio autunnale: "Le cose peggiorarono con la cessione di Shomurodov alla Roma - ha proseguito il tecnico ravennate -come al Palermo e al Cagliari. Pensavo a un 4-3-3 o 4-3-2-1.”.Come è proseguita poi la stagione del Grifone è cosa nota. Al Balla subentrò Shevchenko al quale seguì Blessin. Ma né l'ucraino né il tedesco riuscirono a scongiurare la retrocessione: “Con me ci saremmo salvato? Non lo so.Con Blessin ho visto una squadra compatta in fase difensiva, ma che faticava a creare pericoli. Bisogna legare l’esperienza e le idee più o meno astratte. A mio parere bisognava sfruttare Destro“.Ballardini si è congedato infine con un augurio e una certezza in vista dell'imminente campionato di Serie B: