Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo il pareggio nel derby con la Sampdoria: "Non sono deluso, abbiamo fatto una buona partita e meritavamo qualcosa in più. Ci teniamo la prestazione, spiace per il pareggio, ma sono davvero contento della prova dei miei. Pensiamo al prossimo impegno con la Roma, una squadra molto forte, guardiamo partita dopo partita. Zappacosta? Non mi sento di dare consigli a Mancini in vista degli Europei, ma il ragazzo anche oggi ha fatto una grande partita. Il Genoa ha dimostrato di non essere da meno della Sampdoria come dice la classifica, grossi rischi non li abbiamo corsi, solo il calcio d'angolo regalato. Nella ripresa non abbiamo avuto quella continuità di gioco mostrata in passato, abbiamo il rammarico di non essere riusciti a giocare altrettanto bene come nel primo tempo. Il derby senza pubblico è molto strano, la stracittadina di Genova è piena di colori e amore, quindi in questo modo fai fatica senza l'adrenalina e spinta dei tifosi. Questa sera si è rivisto il solito Genoa compatto, che è difficile da affrontare per chiunque. Il prossimo step? Continuare con questa attenzione, continuità e serietà, difendendo tutti insieme quando gli altri hanno la palla".