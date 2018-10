Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo il ko interno contro il Parma: "Il Parma è una squadra seria, attenta e umile. Sono sempre pronti a difendere tutti e davanti hanno giocatori molto rapidi. Non è mai facile. Il primo gol lo abbiamo preso su calcio d'angolo, sull'1-1 abbiamo preso un palo. Si aveva la sensazione che fosse una giornata in cui ti dovevi guadagnare la partita e non sei stato così umile, attento e cattivo in certi momenti della partita. Per noi giocare con maggiore serenità è uno svantaggio. Non vogliamo maggiore serenità. Vogliamo guadagnarcela giorno per giorno".