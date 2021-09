Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha analizzato a Sky Sport il pirotecnico 3-3 col Verona: "Bisogna essere onesti: il Verona è più forte del Genoa. Noi facciamo ancora fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco ma abbiamo umiltà, serietà e voglia di fare una corsa in più. Tutto questo ci permette, ora, di giocarcela contro una squadra di grande forza e qualità. Il Genoa credo debba fare ancora tanta strada, il Verona è molto più avanti di noi. Il punto, considerando la partita, è guadagnato".



Su Destro: "Mattia è un giocatore di talento, se ha questa voglia e motivazione di far quel che sa fare viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta: sa dov’è".



Su Preziosi: "Ho profonda gratitudine verso il presidente, che mi ha chiamato tante volte. Dall’altra parte mi ha sempre messo in difficoltà, mi ha aiutato rarissimamente. Non mi ha mai aiutato tanto ma sono grato al presidente, riconoscendo il fatto che mi abbia messo spesso in difficoltà".