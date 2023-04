Mattia Bani stringe i denti. Il vicecapitano del Genoa, operato ieri al San Martino per ridurre la frattura al setto nasale rimediata in uno scontro di gioco venerdì sera contro la Reggina, è già stato dimesso dal nosocomio cittadino e oggi potrebbe prendere parte all'allenamento dei rossoblù. Ovviamente previo via libera da parte dei medici.



L'obiettivo del difensore toscano è quello di essere a disposizione di mister Gilardino lunedì pomeriggio a Como, nel 32° turno di campionato. Al Sinigallia Bani potrebbe scendere in campo indossando un'apposita protezione al viso simile a quella che da tempo usa il centravanti del Napoli Victor Osihmen.