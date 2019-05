Intervenuto questo pomeriggio ad un evento promozionale il vicecapitano del Genoa Davide Biraschi ha parlato ai microfoni di Sky della sfida di sabato con l’Atalanta. “E’ la squadra peggiore che potessimo incontrare in questo frangente -ha detto il difensore romano - spesso però abbiamo fatto bene contro i team più forti. Juventus e Napoli per esempio. Contro la Roma abbiamo dimostrato i nostri valori. Sabato servirà lo stesso atteggiamento, la stessa prova di pochi giorni fa. Siamo padroni del nostro destino: non guardiamo in casa d’altri".



Biraschi è poi tornato sull'episodio del rigore fallito di Sanabria nel finale della gara con i giallorossi: "Antonio è un ragazzo fantastico. E’ stato coraggioso a tirare: si rifarà presto”.