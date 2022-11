È un Alexander Blessin visibilmente arrabbiato quello che si presenta nella sala stampa del Granillo per commentare la sconfitta del suo Genoa sul campo della Reggina: "La squadra oggi non mi è piaciuta, ma anche questa è la Serie B. Il gol subito dopo un quarto d'ora ci ha ristretto gli spazi e infatti siamo riusciti a creare poco. Lo stesso si è ripetuto anche nel secondo tempo. Ci sono mancati grinta e mentalità".



Blessin ha poi aggiunto: "Siamo stati troppo lenti, non siamo mai riusciti a sfruttare gli spazi che a volte ci sono stati concessi. Abbiamo sbagliato molti cross, perso troppi contrasti e senza palla non abbiamo fatto gli inserimenti corretti. Anche sui gol presi si doveva fare meglio, bisogna lavorare sulle marcature preventive".